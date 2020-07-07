ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стало известно о романе Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой

14:56
  • вторник
  • 07 июля 2020

Он старше ее на 21 год

25-летняя актриса Лиза Арзамасова, прославившаяся благодаря сериалу "Папины дочки", встречается с 46-летним фигуристом и продюсером Ильей Авербухом. 
Авербуху пригрозили штрафом в 5 миллионов

Журнал Hello! опубликовал фото Арзамасовой и Авербуха. Парочка пьет чай на летней веранде. На одном кадре они держатся за руки, на другом - Авербух нежно касается коленки и плеча актрисы. 

"Информацию Лиза подтвердила нам лично, пожелав сохранить остальные подробности отношений в тайне", - пишет издание. 

Раньше ходили слухи, будто звезда "Папиных дочек" крутит роман то ли с Филиппом Бледным, то ли с Родионом Газмановым. Арзамасова опровергала эти слухи. 

С 1995 по 2007 год Илья Авербух был женат на Ирине Лобачевой, которая подарила ему сына Мартина. Сейчас 16-летний юноша живет с отцом. 

"В жизни Иры возникла нехорошая ситуация, которая сказывалась на Мартине, и я просто его забрал. Я очень надеюсь, что у Иры все будет хорошо и она пройдет эти сложные этапы. Еще раз говорю, что они с Мартином общаются. Между ними нет пропасти и разрыва", - говорил фигурист в интервью Надежде Стрелец. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Илья Авербух и Лиза Арзамасова
Илья Авербух и Лиза Арзамасова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.