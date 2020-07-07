Стало известно о романе Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой

Он старше ее на 21 год

25-летняя актриса Лиза Арзамасова, прославившаяся благодаря сериалу "Папины дочки", встречается с 46-летним фигуристом и продюсером Ильей Авербухом.

Журнал Hello! опубликовал фото Арзамасовой и Авербуха. Парочка пьет чай на летней веранде. На одном кадре они держатся за руки, на другом - Авербух нежно касается коленки и плеча актрисы.

"Информацию Лиза подтвердила нам лично, пожелав сохранить остальные подробности отношений в тайне", - пишет издание.

Раньше ходили слухи, будто звезда "Папиных дочек" крутит роман то ли с Филиппом Бледным, то ли с Родионом Газмановым. Арзамасова опровергала эти слухи.

С 1995 по 2007 год Илья Авербух был женат на Ирине Лобачевой, которая подарила ему сына Мартина. Сейчас 16-летний юноша живет с отцом.

"В жизни Иры возникла нехорошая ситуация, которая сказывалась на Мартине, и я просто его забрал. Я очень надеюсь, что у Иры все будет хорошо и она пройдет эти сложные этапы. Еще раз говорю, что они с Мартином общаются. Между ними нет пропасти и разрыва", - говорил фигурист в интервью Надежде Стрелец.

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