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ФСБ предотвратила теракт в Астраханской области

15:12
  • вторник
  • 07 июля 2020

Местный житель планировал нападение на административные здания

Федеральная служба безопасности предотвратила вооруженное нападение на административные здания в Астраханской области. Готовивший теракт мужчина задержан.

О предотвращении теракта сообщило агентство ТАСС со ссылкой на УФСБ Астраханской области. В ведомстве рассказали, что теракт готовил 33-летний астраханец. Он намеревался вступить в ряды запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство".

Астраханец был задержан по месту жительства, отметили в ФСБ.

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