Неизвестный открыл стрельбу на западе Москвы

Выстрелы были слышны из окна первого этажа

Неизвестный открыл огонь по голубям на западе Москвы.

Инцидент произошел в столичном районе Кунцево по адресу: улица Коцюбинского, дом 1. По предварительным данным, стрельба велась из пневматического оружия.

По словам очевидцев, выстрелы были слышны из окна первого этажа, пишет агентство "Москва". Пострадали ли птицы, неизвестно.

Полиция начала проверку. В свою очередь источник издания "Москва.ру" сообщил, что мужчине не понравилось, что его соседка подкармливает птиц, чем нарушает санитарные нормы. И стрелял он не из пневматического оружия, а из рогатки.

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