Главреда журнала "Холод" везут на допрос в качестве свидетеля по делу Сафронова.

Советник главы "Роскосмоса" задержан по делу о госизмене

Свидетелем по делу Ивана Сафронова, задержанного 7 июля по делу о государственной измене, проходит главный редактор журнала "Холод". Ее доставили для допроса в правоохранительные органы.

"Таисию Бекбулатову в статусе свидетеля везут на допрос", - сообщил журналистам глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. Адвокаты организации оказывают Бекбулатовой правовую помощь.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала советника главы госкорпорации "Роскосмос" Ивана Сафронова. По данным следствия, он передавал представителям НАТО информацию, составляющую государственную тайну.

В "Роскосмосе" заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой в корпорации – на этой должности он не имел доступа к секретам. Журналист ранее работал в изданиях "Ведомости" и "Коммерсант", напоминает ТАСС.

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