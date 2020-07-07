Есть пострадавшие: автомобиль протаранил веранду ресторана "Тануки" (видео)

ДТП произошло на улице Генерала Белова

Легковой автомобиль Nissan врезался в веранду ресторана японской кухни "Тануки" на юге Москвы.

ЧП произошло на улице Генерала Белова. В результате происшествия пострадали как минимум два человека – те, которые находились в машине. На видео можно заметить, что автомобиль проехался по газону и въехал в веранду, не задев клумбы.

На месте ДТП работают сотрудники полиции и медики. Причины аварии выясняются. Источник "Интерфакса" сообщает, что пожилому водителю стало плохо за рулем. Мужчина был трезв.

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