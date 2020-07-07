Житель Приморья выжил после падения с 9 этажа

Мужчина выпал из окна

Обстоятельства падения жителя Приморья с девятого этажа выясняет полиция во Владивостоке. 36-летний уроженец Черниговского района выжил, он госпитализирован, сообщили в правоохранительных органах.

"По факту падения мужчины из окна жилого дома во Владивостоке проводится доследственная проверка. Установлено, что мужчина выпал из окна девятого этажа жилого дома, расположенного на улице Некрасовской ", - сказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

По словам Сыровой, на место происшествия прибыли медики и сотрудники полиции. Детали происшествия устанавливаются, передает ТАСС.

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