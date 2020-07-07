В МИД предрекли соцсетям перестройку

Главной угрозой в медиасреде являются фейки

Социальные сети в мире в скором времени поменяются, так как испытывают на себе давление и влияние.

Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Если до этого, на протяжении нескольких лет, это была такая прелюдия, то сегодня, конечно, эта среда будет испытывать на себе либо давление, либо влияние, но она будет так или иначе, безусловно, меняться", - заявила она.

На сегодняшний день главная угроза, исходящая из соцсетей, это фейки. Им практически невозможно противостоять законодательно, на сегодняшний день защитные механизмы еще не выработаны.

"Сегодня, мне кажется, зло пропаганды меркнет по сравнению с той угрозой, которую несут фейки. Потому что вы можете сопротивляться пропаганде, у вас для этого есть инструментарий, в том числе законы", - добавила Захарова.

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