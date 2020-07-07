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Что известно о деле Ивана Сафронова

20:34
  • вторник
  • 07 июля 2020

Бывшего журналиста подозревают в госизмене

В Москве по подозрению в госизмене задержан советник главы Роскосмоса. Иван Сафронов, который прежде работал репортером в издательстве "Коммерсант", устроился в госкорпорацию всего пару месяцев назад. И вот сегодня к нему пришли сотрудники ФСБ. По данным следствия, Сафронов передавал данные, связанные с госбезопасностью нашей страны, ее обороной и гостайной, в одну из спецслужб стран НАТО. Сейчас Лефортовский суд Москвы избирает меру пресечения для Сафронова. Задержанный уже заявил, что своей вины не признает.

Появилось видео задержания советника главы "Роскосмоса"
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На кадрах, снятых камерой на подъезде, хорошо виден сам момент задержания: советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов выходит из своего дома, идёт к служебной машине, открывает дверь. Именно в этот момент к нему подбегают оперативники.

Как видно уже на видео, чуть позже распространенным ФСБ, никакого сопротивления Иван Сафронов не оказывает. Сначала он, вероятно, даже не понял, что произошло. На месте у него изымают личные вещи, среди которых папка с документами, ключи, служебное удостоверение, маска и перчатки. Сажают в машину и везут на допрос, как оказалось, в рамках уголовного дела о госизмене. 

"Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации. ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России ("Государственная измена"). Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - сообщили в ФСБ.

Иван Сафронов родился в Москве в 1990 году. В 2010 году окончил Высшую школу экономики по специальности "журналистика". С 2010 по 2019 год был корреспондентом газеты "Коммерсант". Затем ещё год писал для "Ведомостей". Специализировался на темах военно-промышленного комплекса. Одна из его последних статей, вышедшая в марте прошлого года, была посвящена контракту на поставки российского оружия Египту. В ней, возможно, содержались сведения, представляющие гостайну. И именно это, по утверждению ряда СМИ, могло стать причиной для возбуждения уголовного дела. Хотя в Кремле заявляют, что претензии к Ивану Сафронову не связаны с его журналисткой деятельностью. Да и обвиняют его не в разглашении, а в сборе и передаче секретных данных.

"Мы знаем, что уже сделала заявление Федеральная служба безопасности, он обвиняется в статье по госизмене — в передаче секретных данных зарубежным разведкам. Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Сафронов", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Главный редактор газеты "Коммерсант" Владимир Желонкин подчеркнул, что правоохранительные органы за какой-либо информацией в издание не обращались. И с чем может быть связано задержание Ивана Сафронова, он не знает. Однако и в "Роскосмосе", где Сафронов работал последние два месяца, его осведомленность о каких-либо закрытых данных, также отрицают. Он лишь отвечал за информационную политику внутри корпорации, что подтвердил и её глава Дмитрий Рогозин.

"Полтора месяца назад он был приглашен для освещения деятельности "Роскосмоса". Доступа к закрытой информации не имел", - сообщил он.

В квартире Ивана Сафронова и на рабочем месте уже прошли обыски. Как сообщается, изъяты некие документы и электронные носители, представляющие для следствия "особый интерес". Защищать подозреваемого будет адвокат Олег Елисеев, известный по делу Варвары Карауловой – студентки, пытавшейся вступить в ряды сирийских террористов.

По статье "Государственная измена" Ивану Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы. Учитывая характер преступления, в котором его подозревают, вся информация по этому делу традиционно будет засекречена. 

Александр Панюшкин, Кирилл Парменов, "ТВ Центр", Москва.

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