Что известно о деле Ивана Сафронова

Бывшего журналиста подозревают в госизмене

В Москве по подозрению в госизмене задержан советник главы Роскосмоса. Иван Сафронов, который прежде работал репортером в издательстве "Коммерсант", устроился в госкорпорацию всего пару месяцев назад. И вот сегодня к нему пришли сотрудники ФСБ. По данным следствия, Сафронов передавал данные, связанные с госбезопасностью нашей страны, ее обороной и гостайной, в одну из спецслужб стран НАТО. Сейчас Лефортовский суд Москвы избирает меру пресечения для Сафронова. Задержанный уже заявил, что своей вины не признает.

На кадрах, снятых камерой на подъезде, хорошо виден сам момент задержания: советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов выходит из своего дома, идёт к служебной машине, открывает дверь. Именно в этот момент к нему подбегают оперативники.

Как видно уже на видео, чуть позже распространенным ФСБ, никакого сопротивления Иван Сафронов не оказывает. Сначала он, вероятно, даже не понял, что произошло. На месте у него изымают личные вещи, среди которых папка с документами, ключи, служебное удостоверение, маска и перчатки. Сажают в машину и везут на допрос, как оказалось, в рамках уголовного дела о госизмене.

"Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации. ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России ("Государственная измена"). Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - сообщили в ФСБ.

Иван Сафронов родился в Москве в 1990 году. В 2010 году окончил Высшую школу экономики по специальности "журналистика". С 2010 по 2019 год был корреспондентом газеты "Коммерсант". Затем ещё год писал для "Ведомостей". Специализировался на темах военно-промышленного комплекса. Одна из его последних статей, вышедшая в марте прошлого года, была посвящена контракту на поставки российского оружия Египту. В ней, возможно, содержались сведения, представляющие гостайну. И именно это, по утверждению ряда СМИ, могло стать причиной для возбуждения уголовного дела. Хотя в Кремле заявляют, что претензии к Ивану Сафронову не связаны с его журналисткой деятельностью. Да и обвиняют его не в разглашении, а в сборе и передаче секретных данных.

"Мы знаем, что уже сделала заявление Федеральная служба безопасности, он обвиняется в статье по госизмене — в передаче секретных данных зарубежным разведкам. Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Сафронов", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Главный редактор газеты "Коммерсант" Владимир Желонкин подчеркнул, что правоохранительные органы за какой-либо информацией в издание не обращались. И с чем может быть связано задержание Ивана Сафронова, он не знает. Однако и в "Роскосмосе", где Сафронов работал последние два месяца, его осведомленность о каких-либо закрытых данных, также отрицают. Он лишь отвечал за информационную политику внутри корпорации, что подтвердил и её глава Дмитрий Рогозин.

"Полтора месяца назад он был приглашен для освещения деятельности "Роскосмоса". Доступа к закрытой информации не имел", - сообщил он.

В квартире Ивана Сафронова и на рабочем месте уже прошли обыски. Как сообщается, изъяты некие документы и электронные носители, представляющие для следствия "особый интерес". Защищать подозреваемого будет адвокат Олег Елисеев, известный по делу Варвары Карауловой – студентки, пытавшейся вступить в ряды сирийских террористов.

По статье "Государственная измена" Ивану Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы. Учитывая характер преступления, в котором его подозревают, вся информация по этому делу традиционно будет засекречена.

Александр Панюшкин, Кирилл Парменов, "ТВ Центр", Москва.

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