Собянин назвал сроки завершения строительства проспекта генерала Дорохова

Это может произойти до конца года

До конца года в Москве полностью откроют движение по южному дублеру Кутузовского проспекта - проспекту генерала Дорохова. Об этом заявил мэр Сергей Собянин. Сейчас строительные работы, ранее ограниченные из-за пандемии, идут с опережением графика. Возвести осталось участок от Минской улицы до Третьего транспортного кольца. Главная сложность - большое количество коммуникаций. Дорога пойдет вдоль путей Киевского направления МЖД.

Новая вылетная магистраль Москвы (уже двадцать четвертая по счёту) практически готова. После вынужденного простоя во время пандемии эта стройка возобновилась одной из первых в столице и уже выходит на финишную прямую. Южный дублера Кутузовского проспекта - проспект генерала Дорохова свяжет Третье транспортное кольцо с МКАД, при этом значительно разгрузит ближайшие улицы.

"Две трети этой магистрали уже построены и запущены, остался относительно небольшой кусок - около 6 километров, но он достаточно сложный, с большим выносом коммуникаций, инженерных сооружений и так далее. Мы вообще планировали запустить его в конце следующего года, но, может быть, удастся даже на год раньше запустить этот объект", - сказал Сергей Собянин.

Закончить стройку планируют до конца этого года. Объект строился в три этапа. Первый - от МКАД до Аминьевского шоссе сдали еще в сентябре 2019-го, в январе этого года открылся второй участок - от Аминьевского шоссе до Минской улицы. Заключительный - от Минской до Третьего транспортного кольца. Он же один из наиболее сложных, ведь строительство ведется вдоль путей Киевского направления Московской железной дороги. Рабочим пришлось буквально расчищать себе путь.

"Переложить ни много ни мало 15 километров линий СБ железной дороги, которая рядом расположена. А что такое СБ? Это система безопасности движения, а здесь и пассажирские поезда, и электричка эта МЦК, и плюс будущий МЦД – 4", - объяснил первый заместитель руководителя Департамента строительства г. Москвы Петр Аксенов.

В составе третьего участка южного дублера Кутузовского проспекта построят 6 километров дорог, 2 путепровода, боковые проезды, съезды и подъездные дороги.

"Инженерные коммуникации у нас почти все уже переложены, остались там буквально небольшие доделки, основные сооружения тоже в большой степени готовности: порядка 85%, сама дорога процентов на 70 тоже готова", - рассказал главный инженер проекта Евгений Лобанов.

На трассе будет по три четыре полосы в каждом направлении. Проспект генерала Дорохова разгрузит Кутузовский и Мичуринский проспекты, а также Мосфильмовскую улицу, и значительно улучшит транспортную доступность районов Солнцево и Очаково-Матвеевское, поселка Заречье, микрорайона Сетунь и перспективной жилой застройки района Раменки. Одним словом: всей западной части Москвы. Кроме того, будет обеспечен удобный подъезд к будущим станциям БКЛ, платформе МЦД-4 и пригородных электричек, а между крупными магистралями столицы наконец-то появится еще одна дополнительная связка.

Елена Сахно, Илья Ушаков, Виктор Мальцев, " ТВ Центр".

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