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МЧС предупредило об экстремальной жаре на юге России

18:09
  • вторник
  • 07 июля 2020

Температура там держится выше 40 градусов

В МЧС предупредили о повышенной пожароопасности в южных регионах России, где уже несколько дней держится аномальная жара - выше 40 градусов. В Сибири и на Дальнем Востоке сухая и жаркая погода уже осложнила ситуацию с природными пожарами. В Красноярском крае горит более 160 гектаров леса. В основном - в труднодоступных районах. Для тушения задействована пожарная авиация, передает "ТВ Центр".

В Иркутской области на борьбу с огнём брошено более 700 сотрудников МЧС и спецтехника. Тонны воды сбрасывает самолёт-амфибия БЕ-200. Но тушению мешает сухая погода и сильный ветер. 

Обратная ситуация в соседней Японии. Там продолжительные мощные ливни привели к сильным наводнениям. Дожди над островом Кюсю идут третий день и привели к огромному ущербу. Тысячи домов подтоплены, некоторые просто смыло. Власти сообщили о гибели 52 человек. Ещё 14 числятся пропавшими без вести. Из опасных районов более миллиона человек эвакуируют во временные центры. На помощь жителям привлечена армия.

Страдает от наводнений и Восточный Китай. Ливнями затоплено более 30 тысяч гектаров сельхозугодий. Только в провинции Аньхой разрушено около 600 домов. В зоне бедствия оказались более полумиллиона человек. Многие готовятся к эвакуации.
 

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