Порошенко закатил истерику на украинском ТВ из-за Путина

Экс-президенту припомнили поздравление Путину с Днем России

Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с депутатом Верховной рады Ириной Верещук из-за поздравления Владимира Путина с Днем России. Инцидент произошел в эфире канала ICTV.

Верещук напомнила Порошенко, что 12 июня 2014 года он поздравлял Путина с Днем России. В подтверждение своих слов она показала новость, опубликованную на сайте одного из украинских телеканалов.

Экс-президент заявил, что о поздравлении тогда сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, а Верещук - провокатор и распространяет "российскую пропаганду". После этого он начал размахивать руками и "тыкать" в нардепа пальцем.

Украинские политики, отреагировавшие на конфликт, заметили, что в 2014 году администрация Петра Порошенко не опровергала факт поздравления Владимира Путина с Днем России.

Владимир Путин и Петр Порошенко говорили по телефону 12 июня 2014 года. Сообщение о переговорах президентов двух стран опубликовано на сайте Кремля. Стороны обсуждали вопросы урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

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