Кейт Миддлтон приехала в больницу в образе покойной свекрови

Наряд с "намеком"

Кейт Миддлтон привлекла внимание свои нарядом, который она выбрала для посещения Queen Elizabeth Hospital по случаю 72-летия Национальной системы здравоохранения Великобритании.

Герцогиня Кембриджская отдала дань уважения покойной свекрови, принцессе Диане, и надела платье, очень похожее на то, в котором леди Ди была замечена в 1985 году, сообщает Daily Mail.

Для выхода герцогиня выбрала синее платье-рубашку британского бренда Beulah London с белым воротником и длинными рукавами. Его стоимость составляет 525 фунтов (около 50 тысяч рублей).

Несмотря на то, что Диана погибла более 20 лет назад, ее стиль продолжают копировать не только поклонники по всему миру, но и жены ее сыновей – Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

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