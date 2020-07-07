Депутат МГД Гусева отметила востребованность электронных сервисов в жизни москвичей

Электронные сервисы стали неотъемлемой частью жизни москвичей

В Мосгордуме отметили востребованность электронных сервисов в жизни москвичей. Об этом сообщила председатель комиссии столичного парламента по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

"В Москве остается все меньше услуг, для которых необходим личный визит в учреждение или ведомство. Электронные сервисы уже давно стали неотъемлемой частью жизни москвичей. Особенно актуальными они оказались во время эпидемии новой коронавирусной инфекции, когда в столице был введен режим повышенной готовности и москвичи были вынуждены оставаться дома", - сказала Гусева агентству "Москва".

По ее словам, каждый человек может найти нужную услугу и решить свой вопрос онлайн.

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