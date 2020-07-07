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Онлайн-форум "Россия: туризм-2020" пройдет 17 июля

17:00
  • вторник
  • 07 июля 2020

Эксперты поговорят о направлениях отдыха

Всероссийский туристический онлайн-форум "Россия: Туризм 2020" пройдет 17 июля в онлайн-формате. Участники форума обсудят направления отдыха внутри страны, перспективы создания новых региональных турпродуктов и кластеров, а также представят реальные инструменты для развития внутреннего туризма.

Организаторами мероприятия выступает корпорация "Синергия" при поддержке Минэкономразвития России и Федерального агентства по туризму. Трансляция на платформе Synergy.Online будет доступна на всей территории страны. Для просмотра необходима регистрация или авторизация.

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