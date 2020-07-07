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Скончалась 17-летняя российская чемпионка по спортивным танцам

17:32
  • вторник
  • 07 июля 2020

Девушка боролась с тяжелым генетическим заболеванием

Умерла чемпионка Тверской области по танцевальному спорту Виктория Курепина.

Девушке было всего 17 лет. Последнее она время сражалась с тяжелым генетическим заболеванием, которое поразило ее нервную систему. Спортсменка буквально была прикована к кровати.

По словам тверского танцора, чемпиона мира и Европы Арсена Агамаляна, Вика должна была ехать на лечение в Германию, но не смогла из-за коронавируса, так как все границы были закрыты, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

"Занятиям танцами Виктория посвятила многие годы своей жизни, она была очень талантлива, трудолюбива и жизнерадостна", - сообщила Федерация танцевального спорта Тверской области.

Прощание с Викторией состоится в среду, 8 июля, у морга судебно-медицинской экспертизы на улице Маршала Конева в 14:00.

Виктория Курепина начала заниматься спортивными танцами с четырех лет. За свою карьеру она стала двукратной чемпионкой Тверской области и победителем крупных всероссийских соревнований.

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Виктория Курепина
Виктория Курепина
Виктория Курепина
Виктория Курепина
Виктория Курепина
Виктория Курепина
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