Скончалась 17-летняя российская чемпионка по спортивным танцам

Девушка боролась с тяжелым генетическим заболеванием
Умерла чемпионка Тверской области по танцевальному спорту Виктория Курепина.
Девушке было всего 17 лет. Последнее она время сражалась с тяжелым генетическим заболеванием, которое поразило ее нервную систему. Спортсменка буквально была прикована к кровати.
По словам тверского танцора, чемпиона мира и Европы Арсена Агамаляна, Вика должна была ехать на лечение в Германию, но не смогла из-за коронавируса, так как все границы были закрыты, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").
"Занятиям танцами Виктория посвятила многие годы своей жизни, она была очень талантлива, трудолюбива и жизнерадостна", - сообщила Федерация танцевального спорта Тверской области.
Прощание с Викторией состоится в среду, 8 июля, у морга судебно-медицинской экспертизы на улице Маршала Конева в 14:00.
Виктория Курепина начала заниматься спортивными танцами с четырех лет. За свою карьеру она стала двукратной чемпионкой Тверской области и победителем крупных всероссийских соревнований.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"