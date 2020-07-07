Москва вошла в ТОП-10 городов мира престижного международного рейтинга

Столица поднялась с 22 на шестое место

Москва вошла в топ-10 рейтинга Cities in Motion по человеческому капиталу и городскому планированию, поднявшись за год до шестого места. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы. За год столица поднялась с 22 на шестое место.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в категории "человеческий капитал" города сравниваются по числу государственных и частных школ, бизнес-школ, включенных в топ-100 рейтинга Financial Times, университетов, вошедших в топ-500 рейтинга QS, иностранных студентов, количеству музеев, галерей и театров, доле населения со средним и высшим образованием, ежегодному уровню расходов на отдых и развлечения.

"В этой категории Москва успешно конкурирует с такими мегаполисами, как, например, Токио и Чикаго", - отметил Ефимов.

В категории "городское планирование" оценивается число пунктов велопроката, показатели застройки, высотных зданий и малоэтажных зданий, среднее количество людей на одно домовладение и другое. Кроме того, Москва усилила позиции с категориях "социальная сплоченность", "международные связи и имидж" и "окружающая среда".

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