Три человека погибли при столкновении поездов в Чехии

Как два состава оказались на одном пути, пока неизвестно

На западе Чехии лоб в лоб столкнулись два пассажирских поезда.

ЧП произошло у села Пернинк в Карловарском крае, пишет ТАСС. По неустановленной пока причине составы шли навстречу друг другу по одной железнодорожной колее. Машинисты применили экстренное торможение, но избежать столкновения не смогли.

Как минимум три человека погибли, 20 человек пострадали, многие получили серьезные травмы.

На месте аварии работают спасатели, медики и пожарные.

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