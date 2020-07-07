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Кремль опроверг отмену встречи Путина с Рогозиным

18:07
  • вторник
  • 07 июля 2020

Она даже не планировалась

Сообщения об отмене встречи Владимира Путина с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это не так. Такая встреча не планировалась", - сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что встреча Путина и Рогозина планировалась на 6 июля, однако президент якобы ее отменил. По данным издания, глава "Роскосмоса" должен был отчитаться о работе госкорпорации.

7 июля в Москве был задержан советник главы "Роскосмоса" и экс-журналиста "Коммерсанта" Иван Сафронов. Его подозревают в государственной измене в пользу спецслужб одной из стран НАТО.

Видео задержания советника главы "Роскосмоса":

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