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Москву в ближайшие часы накроет ураган с градом и грозой

18:32
  • вторник
  • 07 июля 2020

Непогода продлится до 22:00

МЧС распространило экстренное предупреждение в связи с надвигающимся ураганом на Москву.

В ближайшие часы – с 18:30 до 22:00 – ожидаются дождь, гроза, град и порывы ветра до 20 метров секунду, сообщили в московском управлении ведомства.

Москвичей попросили по возможности не пользоваться личным транспортом, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями, пишет ТАСС.

Днем 7 июля ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что местами в Москве из-за неустойчивой погоды могут образоваться смерчи.  

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