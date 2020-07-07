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Депутат МГД Семенников отметил значение информирования граждан в борьбе с мошенниками

18:36
  • вторник
  • 07 июля 2020

Финансы нужно беречь

Депутат Мосгордумы Александр Семенников считает важным информировать граждан о том, как они могут защитить себя от действий мошенников, и призывает москвичей внимательно относиться к личным финансам.

Он напомнил, что в июле в Москве "накрыли" мошенников, которые создали финансовую пирамиду. Пострадали более 250 человек, ущерб превысил 300 миллионов рублей.

"Первое, что нужно сделать человеку, собирающемуся воспользоваться финансовыми услугами любого характера - это проверить действительность лицензии Центробанка. Это можно сделать на официальном сайте ЦБ РФ по названию или номеру кредитной организации", - сказал Семенников агентству "Москва".

Кроме того, нужно внимательно читать договоры. Если персонал торопит клиентов, нужно насторожиться. Семенников уточнил, что попытки добиться от клиента чего-либо, не предусмотренного стандартным сервисом - это "почти наверняка признак мошенничества".

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