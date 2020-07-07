ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом

18:51
  • вторник
  • 07 июля 2020

Глава государства отменил все встречи

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что подхватил коронавирусную инфекцию.

Об этом стало известно, как только глава государства получил положительный тест. Несмотря на диагноз, Болсонару чувствует себя хорошо, передает ТАСС. Это уже третий анализ на коронавирус для Болсонару. Два других, которые он сдал в марте, дали отрицательный результат.

Ранее президент отменил все запланированные встречи из-за симптомов, характерных для коронавируса. По словам Болсонару, у него поднялась температура до 38 градусов, а процент насыщения крови кислородом опустился до 96%. При этом магнитно-резонансная томография легких не выявила никаких проблем.

На данный момент Бразилия находится на втором месте после США по числу заболевших коронавирусом. Сейчас в стране 1 623 284 подтвержденных случаев COVID-19, умерли 65 487 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Жаир Болсонару
Жаир Болсонару
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.