Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом

Глава государства отменил все встречи

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что подхватил коронавирусную инфекцию.

Об этом стало известно, как только глава государства получил положительный тест. Несмотря на диагноз, Болсонару чувствует себя хорошо, передает ТАСС. Это уже третий анализ на коронавирус для Болсонару. Два других, которые он сдал в марте, дали отрицательный результат.

Ранее президент отменил все запланированные встречи из-за симптомов, характерных для коронавируса. По словам Болсонару, у него поднялась температура до 38 градусов, а процент насыщения крови кислородом опустился до 96%. При этом магнитно-резонансная томография легких не выявила никаких проблем.

На данный момент Бразилия находится на втором месте после США по числу заболевших коронавирусом. Сейчас в стране 1 623 284 подтвержденных случаев COVID-19, умерли 65 487 человек.

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