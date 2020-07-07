ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Последствия урагана в Подмосковье сняли на видео

19:07
  • вторник
  • 07 июля 2020

Повалены деревья и рекламные щиты

Мощный ураган обрушился на Московскую область во вторник вечером. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что шквалистый ветер срывал крыши и валил деревья.

Москву в ближайшие часы накроет ураган с градом и грозой
МЧС предупредило об экстремальной жаре на юге России

По предварительным данным, пострадало около 80 деревьев и несколько рекламных щитов. Повреждено четыре автомобиля, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Кроме того, ветер повредил навес на железнодорожной станции Тушино. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Центральной пригодной пассажирской компании".

Пострадавших в результате разгула стихии нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Штормовой ветер сдул крышу со здания
Штормовой ветер сдул крышу со здания
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.