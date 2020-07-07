Последствия урагана в Подмосковье сняли на видео

Повалены деревья и рекламные щиты

Мощный ураган обрушился на Московскую область во вторник вечером. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что шквалистый ветер срывал крыши и валил деревья.

По предварительным данным, пострадало около 80 деревьев и несколько рекламных щитов. Повреждено четыре автомобиля, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Кроме того, ветер повредил навес на железнодорожной станции Тушино. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Центральной пригодной пассажирской компании".

Пострадавших в результате разгула стихии нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"