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ВОЗ: пик пандемии коронавируса еще не пройден

19:39
  • вторник
  • 07 июля 2020

Болезнь ускоряется

Пик пандемии нового коронавируса еще не достигнут, распространение болезни ускоряется во всем мире.

Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"За минувшие выходные в мире было выявлено 400 тысяч случаев заражения <…> Вспышка ускоряется, и мы еще пока не вышли на пик эпидемии".  - обратил внимание глава ВОЗ (цитата по ТАСС).

В ближайшее время организация направит в Китай миссию для установления источника происхождения COVID-19 и каким образом вирус передался от животного к человеку, сообщил Гебрейесус.

К настоящему моменту в мире болеют коронавирусом 11 662 574 человека. Больше всего заболевших выявлено в США, Бразилии, Индии, России и Перу. Умерли 539 058 человек.

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