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Волочкова выиграла суд по делу о 22 квартирах в Астрахани

20:01
  • вторник
  • 07 июля 2020

А бывшего мужа назвала альфонсом

Анастасия Волочкова выиграла суд по делу о 3 миллионах долларов, которые она одолжила бывшему мужу Игорю Вдовину. Балерина доказала, что действительно давала ему деньги в долг.

Победой в суде Волочкова похвасталась в своем инстаграме. Она рассказала, что 12 лет назад отдала Вдовину 3 миллиона долларов в долг сроком на один год. Эти средства он вложил в строительство элитного жилого комплекса на берегу Волги.

Недвижимость не удалось сдать в срок. Квартиры были переданы в залог Волочковой. По ее словам, даже после продажи части квартир она не сможет вернуть и части вложенной суммы.

"Я не получу и трети тех денег, которые я отдавала в долг человеку, который клятвенно обещал мне вернуть их через год с процентами. Вот все эти годы и сейчас бывший муж живет припеваючи на мои деньги и на те самые проценты, которых мне хватало бы на жизнь. Так поступают альфонсы и непорядочные люди, у которых отсутствует совесть", - заявила балерина.

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