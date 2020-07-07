Годовщина свадьбы Ивлеевой и Элджея завершилась стрельбой из автомата (видео)

Звездное семейство как всегда в своем репертуаре

Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей шумно отметили первую годовщину свадьбы в подмосковном загородном доме.

Ивлеева появилась перед гостями в белом облегающим платье на бретельках, а Алексей Узенюк (настоящее имя музыканта - прим.ред.) — в черном свободном пиджаке, футболке и шароварах.

Не обошлось и без эпатажа. Телеведущая опубликовала видео, где она на фоне огромных фиолетовых шаров стреляет из автомата Калашникова. Элджей в это время стоит рядом, прижимая ладони к ушам, пишет eg.ru ("Экстресс-газета").

Об отношениях 29-летней Ивлеевой и 26-летнего Элджея стало известно в 2018 году. Пара долгое время не афишировала подробности своего романа, в июле прошлого года стало известно, что Настя и Алексей расписались.

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