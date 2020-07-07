Депутат МГД Шарапова напомнила об основных преимуществах внедрения ЕМИАС в стационарах

Работы про внедрению системы продолжаются

Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья, главный врач городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова рассказала о продолжении в Москве работы по внедрению Единой медицинской информационно-аналитической системы.

Сейчас к ЕМИАС подключено большинство городских поликлиник и шесть стационаров, рассказала она. Первым стационаром, подключённым к системе, стал НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Кроме того, к ЕМИАС открыт доступ бригадам скорой и неотложной помощи.

"Благодаря ЕМИАС врачи могут увидеть результаты анализов и заключения коллег, оценить динамику здоровья пациента", - сказала Шарапова в интервью "Аргументам и фактам".

Она напомнила, что в 2019 году москвичам стала доступна и электронная медкарта.

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