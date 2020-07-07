В России могут появиться водительские права нового вида

Надпись будет осуществляться на английском и французском языках

Водительские права россиян и паспорт транспортного средства могут в будущем изменить свой внешний вид.

Соответствующий проект приказа разработало МВД России. Например, надпись "водительские права" будет дублироваться на английском и французском языках - Driving Licence и Permis de Conduire соответственно.

В свидетельстве о регистрации авто должны быть указаны сведения о мощности двигателя, а также о дате государственной регистрации для транспортных средств, которые поставлены на учет в ограниченный срок.

"Планируется привести эти документы в соответствие с российским законодательством и нормами международного права", - сообщили РИА Новости в МВД.

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