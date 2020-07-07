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Мишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей

22:15
  • вторник
  • 07 июля 2020

Они коснутся тех, кто работает по упрощенной системе налогооблажения

Правительство по поручению Владимира Путина выделит более 13 миллиардов рублей на выплаты повышенных пособий по безработице на срок до конца лета. Как заявил премьер Михаил Мишустин, люди получат одинаковые доплаты, независимо от того, какое пособие они получают, минимальное или максимальное.

Также правительство обеспечит выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом, в том числе положенных им отпускных или компенсаций за отпуска, от которых они были вынуждены отказаться. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На заседании кабинета министров обсуждалось также введение переходного налогового режима для предпринимателей. Те, кто незначительно превысил лимиты по выручке и количеству сотрудников, установленные для упрощенной схемы налогообложения, смогут платить налог не по полной, а по промежуточной ставке. Но для этого нужно внести поправки в закон, который уже прошел первое чтение в Госдуме. 

"Сейчас предприниматель, чей доход вышел за пределы 150 миллионов рублей или численность персонала превысила 100 человек, вынужден переходить на общую систему налогообложения. Тем, кто ещё не готов к таким изменениям, мы предложили воспользоваться переходным налоговым режимом. Он допускает большие предельные значения выручки и количества персонала при незначительном увеличении налоговых ставок. Чтобы усилить эффект от этой меры, правительство дополнительно предоставит возможность начать следующий календарный год с чистого листа, то есть снова платить 6 или 15% в зависимости от объекта налогообложения", - сказал Михаил Мишустин.

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