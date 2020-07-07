Госдума вступилась за собор Святой Софии

Турции напомнили о сотрудничестве с России

Счетная палата планирует увеличить количество проверок системы здравоохранения, этим займется специально созданный новый департамент. Об этом сообщил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин, представляя в Госдуме отчет о работе Счетной палаты за прошлый год. Он отметил, что в настоящее время система здравоохранения недофинансирована, и в ведомстве планируют в ближайшее время назвать объем нехватки средств.

В повестке заседания нижней палаты был также целый ряд вопросов, касающихся поддержки граждан и бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса. Так, в третьем чтении был принят законопроект, в соответствии с которым пенсионеры и предприниматели получат рассрочку по выплате задолженности по кредитам и налогам.

Кроме того, депутаты приняли Обращение к своим турецким коллегам, в котором призвали их не менять нынешней статус храма-музея Святой Софии в Стамбуле и не превращать его в мечеть.

"Если турецкие власти оставят Софию в нынешнем статусе, то это будет проявлением уважения к мировой культуре, это будет проявлением уважения к христианству, это будет проявлением уважения к православию. И это будет, безусловно, проявлением уважения к нашей стране, которая для Турции, помимо прочего, является главным торговым партнером. А в последнее время - еще и военно-политическим партнером", - напомнил председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

"Мягкий документ. Мы говорим: вот, пожалуйста, если можно, оставьте как музей. Россия сегодня - единственная страна в мире представляет весь православный мир. И здесь не обязательно то, что это великое творение зодчих и вообще архитектуры", - говорит лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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