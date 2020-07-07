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Иван Сафронов арестован по подозрению в госизмене

21:50
  • вторник
  • 07 июля 2020

Он передавал данные одной из разведок НАТО, утверждает ФСБ

Иван Сафронов арестован на 2 месяца. Такое решение принял во вторник вечером Лефортовский суд Москвы, где рассматривался вопрос об аресте для советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста.

Под стражей Сафронов пробудет до 6 сентября.

При этом обвинение советнику главы "Роскосмоса" будет предъявлено только в понедельник. Об этом сообщил его адвокат Олег Елисеев.

Видео задержания советника главы "Роскосмоса":

Иван Сафронов был задержан во вторник утром. Его подозреваются в государственной измене. Как заявили в ФСБ, Иван Сафронов передавал секретные сведения о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО.

В "Роскосмосе" подчеркнули, что задержание советника главы корпорации не связано с его нынешней работой.  Ранее журналист работал в газетах "Ведомости" и "Коммерсант".

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