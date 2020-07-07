Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

Журналистка записывала подводку к своей программе

На Лубянке в Москве сотрудники полиции задержали журналистку Ксению Собчак, где сейчас проводят пикеты в поддержку советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

Об этом она сообщила в своем telegram-канале. Журналистка пришла на площадь в футболке с надписью в поддержку Сафронова и записывала подводку к своему выпуску на YouTube.

"Я просто пришла в майке и записывала подводку к #ОсторожноНовости", - написала Собчак.

Советника главы "Роскосмоса" и экс-журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова задержали в Москве 7 июля. Его подозревают в государственной измене в пользу спецслужб одной из стран НАТО. Журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.

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