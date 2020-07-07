Ефремов нашел свой способ не сойти с ума, находясь под домашним арестом

В таком формате он будет жить как минимум месяц

Актер Михаил Ефремов, который сейчас находится под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не смотрит новостные выпуски.

Об этом РИА Новости сообщил адвокат Эльман Пашаев. По его мнению, Ефремов "с ума сойдет, если посмотрит", что он нем говорят по телевизору.

"Я его попросил не с смотреть телеканалы. Он смотрит только спортивный канал и канал "Культура", - сказал адвокат.

ДТП с Ефремовым произошло вечером 8 июня. Актер сел за руль своего внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он вылетел на встречку и врезался в фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице. По данным СМИ, у Захарова остались взрослые сыновья, внучка и крестник.

Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Артист извинился перед родственниками погибшего и предложил им финансовую помощь, однако те пока не готовы ее принять.

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