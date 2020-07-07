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Подхватившая COVID Анита Цой не может дышать без маски

22:35
  • вторник
  • 07 июля 2020

"Великое благо иметь шанс на новый день"

Госпитализированная с коронавирусом российская певица Анита Цой опубликовала видео из больницы.
"Состояние серьезное": Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

До выписки артистке еще далеко, сейчас она не может самостоятельно дышать без использования кислородной маски.

"И это хорошо, что на мою долю выпали страдания и испытания нашего времени. Теперь я точно знаю, как помочь себе и другим в случае, если в наши двери снова постучит беда", - написала артистка в Instagram.

В подписи к своему видео Анита отметила, что для нее великое благо иметь шанс на новый день.

О том, что 49-летнюю Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом стало известно 30 июня. Каким образом она могла заболеть, никто не знает.

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