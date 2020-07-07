Подхватившая COVID Анита Цой не может дышать без маски

"Великое благо иметь шанс на новый день"

Госпитализированная с коронавирусом российская певица Анита Цой опубликовала видео из больницы.

До выписки артистке еще далеко, сейчас она не может самостоятельно дышать без использования кислородной маски.

"И это хорошо, что на мою долю выпали страдания и испытания нашего времени. Теперь я точно знаю, как помочь себе и другим в случае, если в наши двери снова постучит беда", - написала артистка в Instagram.

В подписи к своему видео Анита отметила, что для нее великое благо иметь шанс на новый день.

О том, что 49-летнюю Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом стало известно 30 июня. Каким образом она могла заболеть, никто не знает.

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