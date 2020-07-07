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Ивана Сафронова подозревают в работе на разведку Чехии

22:44
  • вторник
  • 07 июля 2020

ФСБ считает, что его завербовали в 2012 году

Адвокат раскрыл детали уголовного дела в отношении советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста Ивана Сафронова. По словам Евгения Смирнова, его клиента подозревают в передаче информации спецслужбам Чехии.

"Дело Сафронова касается передачи военно-технической информации о поставках оружия России на Ближний Восток и Африку спецслужбам Чехии в 2017 году", - сказал он агентству ТАСС.

В свою очередь, другой адвокат - Иван Павлов - рассказал, что следствие подозревает Сафронова в работе на спецслужбы Чехии с 2012 года.

"Следователь довольно громогласно заявлял, что Иван подозревается в связи с чешскими спецслужбами, которые, как известно, связаны со спецслужбами США. Он также утверждал, что есть доказательства передачи некого документа, но в деле нет документов, хоть какой-то информации о передаче" - сказал Павлов, слова которого приводит РИА Новости.

При этом следователь заявил, что дело в отношении Ивана Сафронова не касается его журналистской деятельности. В 2017 году он работал в газете "Коммерсант".

Иван Сафронов был задержан во вторник утром. Его подозреваются в государственной измене. Как заявили в ФСБ, Иван Сафронов передавал секретные сведения о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО. Решение Лефортовского суда он арестован на 2 месяца.

Видео задержания советника главы "Роскосмоса":

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