В США назвали дату выхода из ВОЗ

Трамп недоволен реагированием организации на коронавирус

США перестанут быть членом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 6 июля 2021 года.

Об этом сообщил Стефан Дюжаррик, официальный представитель Генсека ООН Антониу Гутерриша.

Ранее президент США Дональд Трамп направил директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу письмо, в котором пригрозил прекратить финансирование и пересмотреть членство, если ВОЗ в течение месяца не проведет реформы.

Американская администрация якобы нашла факты неудачного реагирования организации на пандемию коронавируса. Среди претензий - игнорирование сообщения о распространении инфекции в Ухане в начале декабря прошлого года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"