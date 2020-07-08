Что США задумали в отношении Гонконга

Будет ли переворот?

Какие дополнительные меры может принять Вашингтон для воздействия на Гонконг, а через него на Пекин? Что США будут экспортировать в Азию на этот раз - полномасштабную цветную революцию, переворот или только уличные беспорядки?

Об этом пошла речь в программе "События. 25-й час". Гость студии - научный руководитель института проблем глобализации Михаил Делягин.

"Американцы замечательно "защитили" граждан Афганистана в свое время, они прекрасно построили демократию в Ираке. Военное вторжение невозможно, но организация массовых беспорядков – почему нет?" – сказал он.

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