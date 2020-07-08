Сильный ветер повалил десятки деревьев в Подмосковье

Последствия непогоды устраняют

Ливни, град, штормовой ветер. Сразу в нескольких регионах России устраняют последствия непогоды, которая пришла на смену аномальной жаре, передает "ТВ Центр".

В Саратове стихия вырывала с корнем деревья, одно из них упало прямо на проезжавший по дороге автомобиль. Водитель выжил, машина восстановлению не подлежит. Также порывами ветра сорвало крышу двухэтажного здания. Кровля улетела словно картон.

А в Подмосковье сильным порывом опрокинуло и унесло торговую палатку, женщина-продавец госпитализирована. В регионе также повалены около 80 деревьев, пострадали несколько автомобилей. Гроза пришла и в столицу - сильный дождь сопровождался раскатистым громом с молниями.

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