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Снявшему маску президенту Бразилии пригрозили судом

08:37
  • среда
  • 08 июля 2020

В чем журналисты обвинили Болсонару?

Бразильская ассоциация прессы намерена подать в суд на президента страны Жаира Болсонару из-за того, что тот подверг риску заражения коронавирусом журналистов, передает "ТВ Центр".
Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом

Представители СМИ собрались на брифинг, в ходе которого Болсонару объявил, что болен COVID-19. Его тест дал положительный результат. Глава государства, как и окружившие его репортеры были в масках, однако президент не соблюдал дистанцию. А в конце общения снял с лица маску, чтобы показать, что чувствует себя хорошо.

В заявлении Ассоциации говорится: глава государства нарушил две статьи уголовного кодекса и подверг риску жизни других людей. Болсонару активно критикует ограничительные меры, связанные с инфекцией, а объявленную ВОЗ пандемию называет "небольшим гриппом".

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