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Зенитные ракетные войска провели учения в Подмосковье

08:43
  • среда
  • 08 июля 2020

Как проходили маневры?

Сегодня зенитные ракетные войска ВКС России отмечают юбилей. Им исполняется 60 лет. В преддверии праздника в Подмосковье прошли учения.

Готовность к защите столицы и центрального промышленного района от воздушного нападения условного противника показали расчеты зенитчиков одного из полков. По легенде маневров ракетчики совершили скрытный марш техники на позиции. Преодолев зараженный участок местности, отразили атаку диверсантов и в установленный срок привели в полную боевую готовность комплексы С-400 "Триумф" и "Панцирь-С", при помощи которых были обнаружены и уничтожены современные средства воздушного нападения условного неприятеля.

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