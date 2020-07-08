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Константин Райкин отмечает 70-летие

08:48
  • среда
  • 08 июля 2020

Несмотря на успех в кино, лучшее, что есть в жизни, считает Райкин, это театр

8 июля отмечает юбилей любимый миллионами зрителей актер, худрук "Сатирикона" Константин Райкин. Ему – 70. Свой день рождения он проведет в кругу семьи и на работе, которой отдаётся всецело. Каждый его спектакль - это событие с большой буквы. Как и любая роль в кино. Выбор между сценой и фильмами Константин Райкин сделал давно - по его мнению, царство актера - это театр.

Подробнее – в репортаже Юлии Богоманшиной

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