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Названы места с самым высоким риском заражения COVID-19

08:23
  • среда
  • 08 июля 2020

Опасность все еще велика

Постепенная отмена введенных из-за коронавируса ограничений подействовала на россиян расслабляющее. Они перестали носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Однако риск заражения COVID-19 все еще велик, предупреждают вирусологи.
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Специалисты назвали места, где вероятность получить дозу инфекции наиболее высока. Опаснее всего в этом плане помещения с плохой вентиляцией.

"Важно не столько само назначение помещения, сколько то, как в нем работает вентиляция. Если воздух циркулирует плохо, опасность будет представлять любое замкнутое пространство", — цитируют "Известия" руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова.

На втором месте в рейтинге опасности – общественный транспорт, особенно в час пик. Угрозу представляют также магазины и аптеки, в которых скапливаются очереди – то есть, любые места, где люди общаются достаточно долгое время.

Осторожность не мешало бы соблюдать при посещении ресторанов, баров, караоке-клубов. Эксперты предупреждают, что опасность заражения есть и во время визита к стоматологу, и даже в храме.

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