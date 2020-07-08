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Авербух пообещал беречь Арзамасову от посторонних глаз

08:21
  • среда
  • 08 июля 2020

Пока они не хотят рассказывать историю своей любви

Фигурист Илья Авербух впервые прокомментировал новость о своем романе с актрисой Лизой Арзамасовой. 
Стало известно о романе Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой

Заслуженный мастер спорта сказал, что не намерен делать шоу из личной жизни. 

"Мне хотелось бы беречь ее от посторонних глаз как можно дольше, несмотря на то, что мы с Лизой - публичные люди. Подтверждаю - мы действительно встречаемся с Лизой, но на интервью не согласны", - цитирует Авербуха starhit.ru.

Прославленный фигурист не исключил, что со временем они захотят поделиться с публикой историей своей любви. Но время пока не пришло.  

Звезда сериала "Папины дочки" участвовала в ледовом шоу, которое продюсирует Авербух. Актриса и фигурист появлялись вместе на людях, но никто не мог предположить, что их связывает нечто большее, чем дружба.

Напомним, 7 июля журнал Hello! опубликовал фото 25-летней Арзамасовой и 46-летнего Авербуха. Они пили чай на летней веранде, держась за руки. Актриса подтвердила информацию о их романе, но от комментариев отказалась.

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