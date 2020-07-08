Авербух пообещал беречь Арзамасову от посторонних глаз

Пока они не хотят рассказывать историю своей любви

Фигурист Илья Авербух впервые прокомментировал новость о своем романе с актрисой Лизой Арзамасовой.

Заслуженный мастер спорта сказал, что не намерен делать шоу из личной жизни.

"Мне хотелось бы беречь ее от посторонних глаз как можно дольше, несмотря на то, что мы с Лизой - публичные люди. Подтверждаю - мы действительно встречаемся с Лизой, но на интервью не согласны", - цитирует Авербуха starhit.ru.

Прославленный фигурист не исключил, что со временем они захотят поделиться с публикой историей своей любви. Но время пока не пришло.

Звезда сериала "Папины дочки" участвовала в ледовом шоу, которое продюсирует Авербух. Актриса и фигурист появлялись вместе на людях, но никто не мог предположить, что их связывает нечто большее, чем дружба.

Напомним, 7 июля журнал Hello! опубликовал фото 25-летней Арзамасовой и 46-летнего Авербуха. Они пили чай на летней веранде, держась за руки. Актриса подтвердила информацию о их романе, но от комментариев отказалась.

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