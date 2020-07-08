Раскрыт рецепт любимого блюда принцев Гарри и Уильяма

Что не любили принцы – так это овощи

Британские принцы Уильям и Гарри в детстве очень не любили овощи. Няне приходилось идти на ухищрения, чтобы уговорить юных членов королевской семьи съесть хоть немного полезного продукта. Один из методов – подать брокколи в качестве гарнира к любимому блюду принцев – курице с рожками и сыром, рассказал изданию Daily Mail бывший шеф-повар британской королевской семьи Даррен Макгрейди.

Держать в тайне рецепт приготовления курицы Макгрейди не стал. Шеф-повар объяснил, что курицу надо в течение 30–45 минут запекать в духовке, разогретой до 220 градусов. Весь секрет в соусе. Надо поставить на огонь большую сковороду, растопить в ней две чайные ложки сливочного масла, добавить две чайные ложки муки, по 3/4 стакана молока и жирных сливок.

Все это следует взбить и готовить на огне, пока соус не загустеет. В полученную массу добавляем стакан сыра чеддер и полстакана пармезана, перемешиваем, солим и перчим. Высыпаем на сковороду стакан макаронных изделий, перемешиваем и перекладываем в кастрюлю-кассероль. Остается посыпать блюдо чеддером и запекать в течение 20 минут.

Няня принцев просила повара подавать любимое блюдо мальчиков с брокколи. С каждым куском курицы дети должны были съедать один кусочек брокколи. Даррен Макгрейди готовил для покойной супруги принца Уэльского Чарльза, принцессы Дианы, и ее детей с 1993 до 1997 годы.

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