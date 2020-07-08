ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Раскрыт рецепт любимого блюда принцев Гарри и Уильяма

08:54
  • среда
  • 08 июля 2020

Что не любили принцы – так это овощи

Британские принцы Уильям и Гарри в детстве очень не любили овощи. Няне приходилось идти на ухищрения, чтобы уговорить юных членов королевской семьи съесть хоть немного полезного продукта. Один из методов – подать брокколи в качестве гарнира к любимому блюду принцев – курице с рожками и сыром, рассказал изданию Daily Mail бывший шеф-повар британской королевской семьи Даррен Макгрейди.
Принц Гарри объявил о беременности Маркл и разозлил всю семью

Держать в тайне рецепт приготовления курицы Макгрейди не стал. Шеф-повар объяснил, что курицу надо в течение 30–45 минут запекать в духовке, разогретой до 220 градусов. Весь секрет в соусе. Надо поставить на огонь большую сковороду, растопить в ней две чайные ложки сливочного масла, добавить две чайные ложки муки, по 3/4 стакана молока и жирных сливок.

Все это следует взбить и готовить на огне, пока соус не загустеет. В полученную массу добавляем  стакан сыра чеддер и полстакана пармезана, перемешиваем, солим и перчим. Высыпаем на сковороду стакан макаронных изделий, перемешиваем и перекладываем в кастрюлю-кассероль. Остается посыпать блюдо чеддером и запекать в течение 20 минут.

Няня принцев просила повара подавать любимое блюдо мальчиков с брокколи. С каждым куском курицы дети должны были съедать один кусочек брокколи. Даррен Макгрейди готовил для покойной супруги принца Уэльского Чарльза, принцессы Дианы, и ее детей с 1993 до 1997 годы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Раскрыт рецепт любимого блюда принцев Гарри и Уильяма
Раскрыт рецепт любимого блюда принцев Гарри и Уильяма
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.