Раскрыта новая схема мошенничества при продаже смартфонов

Людям продают устройства, участвующие в программе лизинга

Директор по маркетингу компании Forward Leasing Василий Пителинский рассказал о новой схеме мошенничества со смартфонами.

По словам эксперта, злоумышленники берут устройство в лизинг на 12 месяцев и продают его по заниженной цене. Ничего не подозревающему покупателю начинают приходить сообщения с просьбой внести ежемесячный платеж по лизингу. Если человек игнорирует эти оповещения, то телефон блокируется. Как сообщил Пителинский, такие случаи выявлены в шести регионах России, в Беларуси и Казахстане.

Чтобы не оказаться жертвой мошенников, следует покупать смартфоны в официальных магазинах, обращать внимание на цену (она не должна быть намного ниже рыночной) и по уникальному идентификатору устройства (IMEI) проверять, не участвует ли оно в программе лизинга.

"Дополнительным сигналом для вас может служить отсутствие кассового чека у продавца. По программе лизинга он не выдается, так как смартфон перейдет в собственность только после выплаты всех платежей. В таком случае с большой вероятностью вы услышите какую-то историю про потерю чека", - цитирует специалиста РИА Новости.

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