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Сильный ветер и ливень обрушатся на Москву в ближайшие часы

09:21
  • среда
  • 08 июля 2020

Предупреждение действует с 10:00

Испытания москвичей погодой еще не закончились: на столичный регион вновь движется гроза. МЧС предупреждает об усилении ветра до 20 метров в секунду и граде.
МЧС предупредило москвичей о новых грозах

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 10:00 до 21:00 8 июля по Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе порывы ветра 15-20 м/с", - приводит сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

Автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте. Если все же ехать необходимо, следует строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Парковаться вблизи деревьев и шатких конструкций опасно, напомнили в МЧС.

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