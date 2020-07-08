Путина попросили перенести День России на 1 июля

Этот день хотят сделать выходным

Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила перенести День России с 12 июня на 1 июля.

По мнению Волынец, 12 июня у многих россиян ассоциируется с распадом СССР, а не с приобретением независимости страны. Праздник стоит перенести на 1 июля, считает она. Эта дата отныне будет напоминать о голосовании по поправкам к Конституции.

"Прошу Вас дать поручение правительству России провести комплекс мероприятий, необходимых для утверждения даты окончания... голосования, 1 июля, Днем России, объявления этой даты государственным праздником и выходным днем", - говорится в письме, которое Волынец направила президенту Владимиру Путину. С документом ознакомился RT.

Напомним, поправки к Конституции России поддержали 77,92% россиян, против высказались 21,27%. Явка составила 67,97%.

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