​Россиян предостерегли от употребления алкоголя в жару

Если без спиртного никак, то пить нужно с умом

Врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев предупредил об опасности употребления алкоголя в жару. Это касается в том числе слабоалкогольных напитков.

"Более легкие алкогольные напитки, сидр или пиво, - слабогазированные. Слабогазированные напитки быстрее всасываются в желудке, быстрее наступает опьянение. Если в алкогольных напитках есть подсластители, сахара (это может быть крепленое вино, различные алкогольные коктейли), это еще и удлиняет состояние опьянения", - рассказал Казанцев в эфире радио Sputnik.

Врач напомнил, что любой алкоголь при любой погоде повышает риск получения травмы. По его словам, в состоянии опьянения человек может прыгать в воду, не зная глубины и не рассчитав своих сил; он может попасть в ДТП, даже будучи пешеходом; пьяный может попросту уснуть на земле и заболеть.

Алексей Казанцев посоветовал не пить спиртное во время жары либо употреблять негазированные слабоалкогольные напитки, разбавляя их водой. Пить их желательно в тени, а еще лучше вечером, когда температура воздуха снижается. При этом всегда нужно знать меру, подчеркнул специалист.

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