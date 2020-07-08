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​Россиян предостерегли от употребления алкоголя в жару

09:39
  • среда
  • 08 июля 2020

Если без спиртного никак, то пить нужно с умом

Врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев предупредил об опасности употребления алкоголя в жару. Это касается в том числе слабоалкогольных напитков.
Россияне стали чаще покупать алкоголь в больших бутылках

"Более легкие алкогольные напитки, сидр или пиво, - слабогазированные. Слабогазированные напитки быстрее всасываются в желудке, быстрее наступает опьянение. Если в алкогольных напитках есть подсластители, сахара (это может быть крепленое вино, различные алкогольные коктейли), это еще и удлиняет состояние опьянения", - рассказал Казанцев в эфире радио Sputnik.

Врач напомнил, что любой алкоголь при любой погоде повышает риск получения травмы. По его словам, в состоянии опьянения человек может прыгать в воду, не зная глубины и не рассчитав своих сил; он может попасть в ДТП, даже будучи пешеходом; пьяный может попросту уснуть на земле и заболеть.

Алексей Казанцев посоветовал не пить спиртное во время жары либо употреблять негазированные слабоалкогольные напитки, разбавляя их водой. Пить их желательно в тени, а еще лучше вечером, когда температура воздуха снижается. При этом всегда нужно знать меру, подчеркнул специалист. 

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