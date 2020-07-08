Мишустин утвердил стандарт медпомощи при угрозе опасных заболеваний

Помощь будет оказываться с учетом ряда особенностей

Постановление об особенностях оказания медпомощи при угрозе распространения опасных заболеваний утвердило правительство России. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как отмечают в кабмине, алгоритм действий в неблагоприятной эпидемиологической ситуации был отработан во время пандемии коронавируса, он доказал свою эффективность. Теперь же, утвержденный в качестве стандарта, он поможет оперативно реагировать при возникновении новых угроз.

"При неблагоприятной эпидемиологической обстановке заболевшие смогут лечиться не только в профильных отделениях больниц, но и в перепрофилируемых стационарах. Кроме того, для оказания помощи больным будут привлекаться медработники любой специализации", - поясняют в пресс-службе кабмина некоторые пункты документа.

Также больничные листы с письменного согласия пациента могут выдаваться в электронной форме. Такой же формат предусмотрен и для получения рецептов. Временный порядок оказания медпомощи с требованиями по профилактике, диагностике и лечению заболевания утверждает Минздрав с учетом конкретной эпидемиологической ситуации.

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