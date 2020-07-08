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В Бурятии выросла площадь лесных пожаров

11:48
  • среда
  • 08 июля 2020

Как борются со стихией?

В России борются с природными пожарами. В Бурятии их площадь за последние сутки увеличилась до двух тысяч гектаров. Некоторые районы республики заволокло едким дымом.

Больше всего возгораний - на территории Забайкальского национального парка в Баргузинском районе, где действует режим ЧС. К тушению привлекли самолёт-амфибию Бе-200. Кроме того, усилена группировка пожарных. На помощь прибыли специалисты из Хабаровского края. Всего в ликвидации огня задействованы около 800 человек и почти 170 единиц спецтехники.

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