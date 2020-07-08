Россия направила в Казахстан гумпомощь для борьбы с коронавирусом

Доставлены медикаменты

Россия направила в Казахстан 12 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией. Борт МЧС доставил в республику защитные костюмы и медикаменты, передает "ТВ Центр".

А ранее другим специальным рейсом в Нур-Султан прибыла группа из 32-х врачей - вирусологи и эпидемиологи во главе с замминистра здравоохранения. Из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации власти Казахстана ввели дополнительные карантинные меры. В стране закрыты салоны красоты и фитнес-центры, также ограничена работа общественного транспорта. Сейчас в республике зафиксировано более пятидесяти тысяч случаев заражения.

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