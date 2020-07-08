ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия направила в Казахстан гумпомощь для борьбы с коронавирусом

12:02
  • среда
  • 08 июля 2020

Доставлены медикаменты

Россия направила в Казахстан 12 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией. Борт МЧС доставил в республику защитные костюмы и медикаменты, передает "ТВ Центр".

А ранее другим специальным рейсом в Нур-Султан прибыла группа из 32-х врачей - вирусологи и эпидемиологи во главе с замминистра здравоохранения. Из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации власти Казахстана ввели дополнительные карантинные меры. В стране закрыты салоны красоты и фитнес-центры, также ограничена работа общественного транспорта. Сейчас в республике зафиксировано более пятидесяти тысяч случаев заражения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Самолет с грузом гуманитарной помощи
Самолет с грузом гуманитарной помощи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.